مفاجأة في ملابسات قتل طبيب ببني سويف

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن بني سويف، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص، وتم القبض على مرتكبي الواقعة.





بداية الواقعة، تبلغ لمركز شرطة الفشن بمقتل (طبيب بيطرى ورئيس الوحدة البيطرية بقرية الحيبة بدائرة المركز)، بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة مسجاة بالطريق بالقرب من الوحدة البيطرية محل عمل المجنى عليه وبها آثار جروح متفرقة.





توصلت جهود فرق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى ببنى سويف إلى أن عائلة المجنى عليه ترتبط بخصومة ثآرية مع إحدى العائلات، وأن وراء إرتكاب الواقعة (4 مزارعين - مقيمين بدائرة المركز).





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة أخذًا بالثآر، حيث قرر المتهم الأول أنه نظرًا لسابقة قيام شقيقى المجنى عليه، بقتل شقيقه خلال مشاجرة بينهم لخلافات الجيرة فعقد العزم على قتل المجنى عليه وإستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه الإجرامى وأعد لذلك سلاح أبيض "سنجة".





واستقل دراجة نارية "قيادة المتهم الثانى" وانتظرا المجنى عليه بالقرب من الوحدة البيطرية محل عمله فى حين قام المتهمان الثالث والرابع بتأمين ومراقبة الطريق وحال مرور المجنى عليه قام المتهم الثانى بقطع الطريق عليه بالدراجة النارية وقام المتهم الأول بالتعدى عليه بالسنجة فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أقروا بها، وتم بإرشادهم ضبط (السلاح الأبيض - دراجة نارية "بدون لوحات" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة).









كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "سيد" سائق توك توك على يد صديقه "رامي" ويعمل نقاش.





أوضحت التحقيقات، أن المتهم ترك عمله في الفترة الأخيرة، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، ما أدى إلى انفصال زوجته عنه وتركها لمسكن الزوجية مع أولادها، ما جعله يمر بضائقة نفسية، ويتوهم أن آخرين يصنعوا له أعمال سحر وشعوذة.





وأمرت النيابة، بعرضه على الطب النفسي لبيان ما إذا كان مريضا نفسيا من عدمه.





وأفادت التحقيقات، في وقت سابق بأن المتهم مريضًا نفسيًا، وقتل صديقه "سيد" الذي يعاني من إعاقة في قدمه، لتوهمه بأنه وراء "عمل سحر" له، فاستغل المتهم عدم وجود زوجته لانفصاله عنها، وتردد المجني عليه الدائم في منزله، ليرتكب جريمته، وفي يوم الجريمة خنقه بقطعة قماش وضعها حول رقبته ثم وضع قطعة خشبية في أماكن حساسة بجسد صديقه القتيل، وألقى بجثته من الطابق الثالث من شرفة شقته بالعقار محل سكنه.









كان الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغًا من أهالي منطقة المنيب، بالعثور على جثة شاب ملقى من أعلى عقار في الشارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث قسم شرطة الجيزة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي "سيد. ا" سائق "توك توك"، ملقاة من العقار محل العثور عليه، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "رامي" يعمل نقاش، ويعاني من مرض نفسي، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.







