التضامن: انطلاق المرحلة الأولى لصرف مساعدات برنامج كرامة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:05 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
الفجر
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، قرارًا اليوم الأربعاء، بشأن صرف معاش تكافل وكرامة، على مستوى الجمهورية.

وقررت نيڤين القباج وزير التضامن، استمرار خطة صرف تكافل وكرامة، لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الإحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، حيث يتم صرف المساعدات لمستفيدي تكافل وكرامة على مرحلتين.

وتبدأ اليوم الأربعاء، المرحلة الأولي بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم يومي الاربعاء والخميس ١٥ -١٦ يوليو.

ويتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2.4 مليون مستفيد اعتبارًا من يوم الاحد الموافق ١٩ يوليو وبقية الشهر، بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم   

كانت "القباج" شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر من 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزيرة، أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن مساعدات برنامج كرامة برنامج كرامة الفجر

أخبار تهمك

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

منذ ساعتين

الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 17 ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ يوم

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مروان محسن يفرض شروطه على الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزيرة التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة صرف تكافل وكرامة

القباج: 111 مليون جنيه لحوالي 250 ألف مستفيد في أول أيام صرف مساعدة 'تكافل وكرامة'

غدا.. التضامن تبدأ صرف مساعدات برنامج "تكافل"

القباج: صرف 665 مليون جنيه للمستفيدين من "تكافل وكرامة"

وزيرة التضامن: انتظام صرف مساعدات برنامج "كرامة"

التضامن: غدا بدء صرف مساعدات برنامج "تكافل"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:18 ص

عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

القومي للبحوث الفلكية يعلن موعد صلاة عيد الأضحى

10:39 ص

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:58 ص

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

09:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام