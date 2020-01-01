التضامن: انطلاق المرحلة الأولى لصرف مساعدات برنامج كرامة

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي، قرارًا اليوم الأربعاء، بشأن صرف معاش تكافل وكرامة، على مستوى الجمهورية.





وقررت نيڤين القباج وزير التضامن، استمرار خطة صرف تكافل وكرامة، لتخفيف التكدسات ومراعاة التباعد وفق الإجراءات الإحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا، حيث يتم صرف المساعدات لمستفيدي تكافل وكرامة على مرحلتين.





وتبدأ اليوم الأربعاء، المرحلة الأولي بصرف مساعدات برنامج كرامة للمستفيدين من البرنامج والذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد ويستمر الصرف لهم يومي الاربعاء والخميس ١٥ -١٦ يوليو.





ويتم الصرف لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي 2.4 مليون مستفيد اعتبارًا من يوم الاحد الموافق ١٩ يوليو وبقية الشهر، بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم





كانت "القباج" شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر من 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى الجمهورية.



