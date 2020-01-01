وفاة 3 أطباء إثر إصابتهم بفيروس كورونا
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 12:02 م
منى صموئيل
نعت النقابة العامة للأطباء، ثلاثة أطباء، توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا أثناء تأدية واجبهم الوطني داخل مستشفيات العزل ضمن جيش مصر الأبيض.
وقالت النقابة، فى بيان صحفي، إن الأطباء الذين توفاهم الله هم "الشهيد الدكتور أحمد عبد الرحمن إمام، استشاري العظام بمستشفى بني سويف العام، والدكتور عبدالله محمد محمد إسماعيل، أخصائي باطنة في مستشفى الأحرار بالشرقية، والدكتور محمد رجب سرحان، استشاري الحميات بمستشفى حوش عيسى المركزي".
وأضافت النقابة "خالص العزاء لأسرهم الكريمة ونسأل الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء".
وأشارت النقابة انه بعد وفاة الثلاثة أطباء أصبح عدد الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن 116 طبيبا.
وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الآن تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.
929 إصابة جديدة بفيروس كورونا
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى الأمس.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 73 حالة جديدة.
وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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