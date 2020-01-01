ارتفاع الأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع

ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء لتسجل أعلى مستوى في خمسة أسابيع بفضل نتائج مشجعة من دراسة للقاح فيروس كورونا وتفاؤل إزاء نمو اقتصادي سريع مدعوم بتوقعات بأن أرباح الشركات سترتفع في النصف الثاني من العام.





وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 1.59 بالمئة إلى 22945.50 نقطة بعدما سجل أعلى مستوى منذ العاشر من يونيو حزيران.





ولقي الاتجاه للمخاطرة دعما بعد أن قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية مودرنا إن لقاح فيروس كورونا التجريبي أثبت أنه آمن ويحفز استجابة مناعية.





وفي الوقت ذاته، أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير يوم الأربعاء وأبقى على وجهة نظره بأن الاقتصاد سيتجاوز الجائحة تدريجيا.





وعلى المؤشر نيكي، ارتفع 207 أسهم مقابل تراجع 16 سهما.





وسجل سهم شركة صناعة السيارات نيسان أكبر مكسب بالنسبة المئوية مرتفعا 7.25 بالمئة. وسجلت أسهم مجموعة دنتسو للإعلان مكسبا 5.48 بالمئة بينما ارتفع سهم شركة جيه.جي.سي هولدنجز الهندسية 5.37 بالمئة.





وكان أكبر خاسر بالنسبة المئوية شركة العقاقير إيساي كو وفقدت 1.79 بالمئة وشركة كيوا كيرين للعقاقير أيضا التي نزل سهمها 1.32 بالمئة وتراجع سهم شركة توكاي كاربون 0.71 بالمئة.





وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.56 بالمئة إلى 1589.51 نقطة.







