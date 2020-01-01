"التجاري الدولي" يدعم بورصة مصر للوصول قرب مستوي الـ 11 ألف نقطة بالمنتصف
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:36 ص
نيفين سمير
واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات الأجانب والعرب ، مع حالة من هدوء التعاملات مع اتجاه المؤسسات للشراء الانتقائى على بعض القياديات و التجارى الدولى ليرتفع الرئيسي بنسبة 0.47% عند 10924 نقطة ، مع ترقب اجتماع أوبك+ هذا الأسبوع بشأن مستويات الإنتاج و تعافى المؤشرات العالمية مع تجدد الآمال بالحديث عن لقاح محتمل لفيروس كورونا
و صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% عند 10924 نقطة ، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1521 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2343 نقطة.
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