"التجاري الدولي" يدعم بورصة مصر للوصول قرب مستوي الـ 11 ألف نقطة بالمنتصف









واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات الأجانب والعرب ، مع حالة من هدوء التعاملات مع اتجاه المؤسسات للشراء الانتقائى على بعض القياديات و التجارى الدولى ليرتفع الرئيسي بنسبة 0.47% عند 10924 نقطة ، مع ترقب اجتماع أوبك+ هذا الأسبوع بشأن مستويات الإنتاج و تعافى المؤشرات العالمية مع تجدد الآمال بالحديث عن لقاح محتمل لفيروس كورونا







