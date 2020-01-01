الفرقة القومية للموسيقى الشعبية تستعد لإحياء حفلًا غنائيا يوم الجمعة 17 يوليو

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
سوف يتم إقامة حفل غنائي للفرقة القومية للموسيقى الشعبية، وذلك بعد تعاون قطاع صندوق التنمية الثقافية مع قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

وذلك في منطقة السيدة نفيسة بمركز طلعت حرب الثقافي، مساء يوم الجمعة المقبلة الموافق 17 يوليو.

وسيتم تقديم باقة من الأعمال الغنائية والفقرات التي يحبها الجمهور، وذلك بقيادة أسامة زغلول، وإشراف عاطف السعيد.

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