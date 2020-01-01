طلب إحاطة بشأن الاتجار في بلازما المتعافين من فيروس كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
الفجر
تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل في البرلمان، بطلب إحاطة بشأن الاتجار في بلازما دم المتعافين من فيروس كورونا، بالتزامن مع صدور نتائج دراسات تؤكد أن الأجسام المضادة الموجودة بها تمثل علاجا ناجحا وفعالا لمرضى "كوفيد 19".


وأوضح في بيان، اليوم الأربعاء، أنه باتت بلازما الدم تجارة مربحة في السوق السوداء، ولاسيما على الإنترنت والسوشيال ميديا، حيث يتم خداع مستخدمى الإنترنت المظلم ببيع بلازما الدم للمتعافين من COVID-19، مروجين له كعلاج سحرى لعدوى كورونا، إذ يتم استخدام العلاج بالبلازما على أساس تجريبى لعلاج الحالات الخطيرة من COVID-19 في الهند وعدة بلدان أخرى.

وأضاف أن التبرع بالبلازما لا يخلو من المخاطر، ويجب القيام به تحت إشراف دقيق، لأنه عادة ما توجد الأجسام المضادة في بلازما الدم لشخص تعافى من مرض، على الرغم من أن الجودة تختلف من مريض لآخر.

 وطالب النائب بتشديد الرقابة على مواقع الإنترنت والسوشيال ميديا التي اتخذت من هذه التجارة بابا لاستغلال حاجة وفزع المرضى من فيروس كورونا، الامر الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا للفيروس في ظل الاستخدام الخاطئ للعلاج بالبلازما.

929 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى الأمس.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 73 حالة جديدة.

وقال: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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