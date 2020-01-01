ضبط 3 أشخاص بتهمة تسريب امتحانات الثانوية العامة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط ٣ أشخاص لقيامهم بالترويج لنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة عبر الفيس بوك والواتساب.





وتمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من رصد قيام المسئولة عن إدارة مجموعة مسماة (علمي علوم) بتطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادتي (الفيزياء - التاريخ) واستهدافها وضبطها بمحل إقامتها "بني سويف" عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن بنى سويف.





وضبط بحوزتها الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وقيامها بإدارة المجموعة بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والاستفادة مقابل ذلك ماديًا، وقيامها بمغادرة المجموعة وحذف تطبيق المُحادثات المُشار إليه عقب علمها بضبط القائمين على إدارة مجموعات مماثلة ممن تقوم بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة.





وكما تم رصد الشخصين المسئولين عن إدارة مجموعتين تحملان ذات المسمى (ثقة في الله نجاح) بتطبيق المحادثات "واتس آب" وقيامهما بنشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة لمادتي (الكيمياء- الجغرافيا)، واستهدافهما وضبطهما بمحل إقامة كل منهما بدائرة مركز صدفا بأسيوط عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومديرية أمن أسيوط.





وضبط بحوزتهما الهاتفين المستخدمين في ارتكاب الواقعة، وبفحصهما تبين وجود آثار ودلائل عن إدارة المجموعتان المشار إليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بإدارة المجموعتين بغرض مساعدة الطلاب على الغش أثناء تأدية الامتحانات والاستفادة مقابل ذلك ماديًا.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية









وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج لتسريب امتحانات الثانوية العامة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.





ورصدت المتابعة تداول بعض المواقع الإلكترونية، خبر يتضمن إطلاق "هاشتاج" بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة) عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتوجيه رسائل لطلاب الثانوية العامة تتضمن تسريب الامتحانات وأجوبتها قبل موعد بدءها بحوالي (5 ساعات).





وتمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات من تحديد القائمين على ذلك النشاط وهم (طالبين جامعيين مقيمان بالبحيرة والغربية).





وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لإدارة "مجموعات" على مواقع التواصل الإجتماعى يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة.





فقد رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام مجموعة مسماه ( الإمتحان على الواتس آب ) عبر تطبيق المحادثات "واتس آب" بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة لمادة اللغة العربية أثناء إنعقاد اللجان.





أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن المجموعة المشار اليها تدار من خلال حساب خاص بأحد الأشخاص (طالب - مقيم بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة). عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديرية أمن البحيرة حيث تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها وصور لأسئلة وإجابات إمتحان اللغة العربية، وبإستكمال الفحص تبين إدارته للمجموعة المسماه ( شاومينج بيغشش ثانوية عامة ) عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بنشر صور أسئلة وإجابات إمتحان اللغة العربية.. كما تبين وجود محادثات بينه وبين آخرين تتضمن صور خاصة بالإمتحانات وأجوبتها وطلبه كروت شحن مقابل إرسال الإجابات لهم.