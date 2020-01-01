ارتفاع قوى للعملات عالية المخاطر في ظل تراجع الدولار

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
ارتفعت معنويات المخاطرة في أسواق العملة يوم الأربعاء بفعل مؤشرات على إحراز تقدم في التوصل للقاح لمرض كوفيد-19 وصعود وول ستريت يوم الثلاثاء مما دفع العملات المرتبطة بالسلع الأولية للصعود فيما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهر.


وأحدث لقاح تجريبي تنتجه شركة مودرنا ردود فعل مناعية في جميع المتطوعين الأصحاء البالغ عددهم 45 في دراسة جارية في مراحلها المبكرة في الولايات المتحدة.

وصعدت الأسهم العالمية في أعقاب تعافي وول ستريت يوم الثلاثاء حيث استمر التفاؤل خلال الجلسة الآسيوية على الرغم من موجة بيع للأسهم الصينية.

وتتجه الأسهم الأوروبية صوب مواصلة الاتجاه الصعودي.


وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر إلى 1.14230 دولار أمريكي في حوالي الساعة 0010 بتوقيت جرينتش بدعم من آمال بشأن توصل زعماء الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن صندوق للتعافي مقترح من تبعات فيروس كورونا خلال قمة للاتحاد يومي الجمعة والسبت.

وواصل اليورو مكاسبه وسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.1435 دولار في الساعة 0744 بتوقيت جرينتش.

وتراجع مؤشر الدولار في الساعات الأولى من يوم الأربعاء وانخفض إلى أدنى مستوى في شهر عند 96.032 بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش.

وسجل اليوان في المعاملات الخارجية أعلى مستوى في أسبوع أثناء الليل ولم يتأثر بتجدد التوتر بين الصين والولايات المتحدة

وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بنحو 0.3 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي حيث سجل الدولار الأسترالي 0.6999 دولار أمريكي والنيوزيلندي 0.6552 دولار.

وارتفعت الكرونة النرويجية بنحو 0.5 بالمئة مقابل الدولار إلى 9.324.

وتغاضت الأسواق عن خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان خلال اجتماع للسياسة النقدية حيث لم يطرأ تغير يُذكر على الين وسجل 107.01 مقابل الدولار.


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