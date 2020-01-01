اعتقال 50 شخصا خلال مظاهرات معارضة لنتنياهو في القدس

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:42 ص
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
وكالات

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 50 شخصًا خلال مظاهرات معارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في القدس.

 

ونظمت المعارضة مسيرات ليلية في القدس، طالب المشاركون فيها باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم في ثلاث قضايا فساد.

 

وتجمع بضعة آلاف المتظاهرين مساء أمس أمام مقر إقامة نتنياهو في القدس، بالتزامن مع تنظيم سلسلة حملات معارضة مماثلة في مختلف أنحاء البلاد، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، عن تسجيل 8 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

 

  وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس بلغ 362 حالة.

 

وقد سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، 749 إصابة بالوباء في نهاية يوم أمس الأول، بالإضافة إلى 1148 إصابة رصدت خلال يوم أمس.

 

وبحسب الصحة الإسرائيلية، أصبح إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في إسرائيل منذ بداية الجائحة 38213، منها 18940 حالة نشطة، و18915 حالة شفاء.

 

وعاودت وتيرة تفشي كورونا في إسرائيل الارتفاع في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الحكومة إلى إعادة فرض إجراءات إغلاق على المناطق الأكثر تفشيا للوباء، بما في ذلك أحياء من مدينة القدس.

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