اعرف الآن خطوات الاستعلام إلكترونيا عن فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات (وي/We) وطرق السداد



يمكنكم الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي المستحقة في شهر يوليو عن الـ 3 أشهر الماضية، وذلك على أن الفاتورة القادمة في منتصف سبتمبر المقبل.





وتُصدر الشركة المصرية للاتصالات (وي/We) فاتورة التليفون الارضي مُقسمة على 4 أقساط ربع سنوية تغطي كل واحدة منها 3 أشهر.





للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يمكنكم الضغط على الرابط التالي ( اضغط هنا

ويتم إصدار قيمة الفاتورة في يوم 15 من الشهر، وتستمر مدة السداد بدون غرامة لمدة شهر، ثم يتم رفع الحرارة حتى يتم سداد قيمة الفاتورة ، ولاصحة للأنباء التي تشير إلى إلغاء فترة السماح .





ويمكن لعملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020، من خلال خطوات:





- إدخال كود المنطقة ويتم كتابة رقم التليفون الأرضي.





- يتم الضغط على اظهر الفواتير حيث تظهر الفواتير التي لم يتم دفعها حتى وإن كانت فواتير سابقة لمدة طويلة وقيمة تلك الفواتير.





- عند الرغبة في السداد يتم الضغط على خانة اختر للسداد ثم اختيار كلمة ادفع التي تكون موجودة في أعلى الشاشة.





- عقب العلمية السابقة ستظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع ومن ثم يتم إضافة البريد الإلكتروني.





- ومن ثم يتم الضغط على سدد ويتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك وتكون عن طريق الفيزا أو عن طريق الماستر كارد.





طرق سداد فواتير التليفون الأرضي:





- كافة منافذ المدفوعات الإلكترونية مثل فوري، وأمان، ومصاري، وبيي، والمتواجدة في العديد من المحلات والسوبر ماركت.





- المواقع الإلكترونية لتلك المنصات.





- كافة محافظ المحمول التابعة للبنوك وشركات الاتصالات.





- معظم ماكينات الصرف الآلي التي توفر خدمات فوري.





- مكاتب البريد.





- فروع الشركة المصرية للاتصالات والسنترالات.



