اعرف الآن خطوات الاستعلام إلكترونيا عن فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات (وي/We) وطرق السداد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:38 ص
التليفون الارضي
التليفون الارضي

اعرف الآن خطوات الاستعلام إلكترونيا عن فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات (وي/We) وطرق السداد

يمكنكم الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي المستحقة في شهر يوليو عن الـ 3 أشهر الماضية، وذلك على أن الفاتورة القادمة في منتصف سبتمبر المقبل.

وتُصدر الشركة المصرية للاتصالات (وي/We) فاتورة التليفون الارضي مُقسمة على 4 أقساط ربع سنوية تغطي كل واحدة منها 3 أشهر.

للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي يمكنكم الضغط على الرابط التالي (اضغط هنا
 
ويتم إصدار قيمة الفاتورة في يوم 15 من الشهر، وتستمر مدة السداد بدون غرامة لمدة شهر، ثم يتم رفع الحرارة حتى يتم سداد قيمة الفاتورة ، ولاصحة للأنباء التي تشير إلى إلغاء فترة السماح .

ويمكن لعملاء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2020، من خلال خطوات:

- إدخال كود المنطقة ويتم كتابة رقم التليفون الأرضي.

- يتم الضغط على اظهر الفواتير حيث تظهر الفواتير التي لم يتم دفعها حتى وإن كانت فواتير سابقة لمدة طويلة وقيمة تلك الفواتير.

- عند الرغبة في السداد يتم الضغط على خانة اختر للسداد ثم اختيار كلمة ادفع التي تكون موجودة في أعلى الشاشة.

- عقب العلمية السابقة ستظهر صفحة أخرى لاستكمال عملية الدفع ومن ثم يتم إضافة البريد الإلكتروني.

- ومن ثم يتم الضغط على سدد ويتم اختيار طريقة الدفع الأفضل لك وتكون عن طريق الفيزا أو عن طريق الماستر كارد.

طرق سداد فواتير التليفون الأرضي:

- كافة منافذ المدفوعات الإلكترونية مثل فوري، وأمان، ومصاري، وبيي، والمتواجدة في العديد من المحلات والسوبر ماركت.

- المواقع الإلكترونية لتلك المنصات.

- كافة محافظ المحمول التابعة للبنوك وشركات الاتصالات.

- معظم ماكينات الصرف الآلي التي توفر خدمات فوري.

- مكاتب البريد.

- فروع الشركة المصرية للاتصالات والسنترالات.

اعرف الآن خطوات الاستعلام إلكترونيا عن فاتورة التليفون الارضي شهر يوليو عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات (وي/We) وطرق السداد

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