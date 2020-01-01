ثنائي العود يفتتح موسم الحفلات الصيفية لصندوق التنمية الثقافية
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:35 ص
محمود حنفي
يفتتح ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف اولي حفلات الموسم الصيفي لصندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء الخميس 16 يوليو علي مسرح حديقة قصر المانسترلي وذلك طبقا للتدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كرونا المستجد.
أعد الثنائي برنامج فني مميز يتنوع بين اعمالهم الخاصة وتراث الموسيقي العربية ويشمل مؤلفات وطني حبيبي، سهرت، يا مسهرني، البنت شلبيه، ومن مؤلفات دينا لونجا دينا وسماعي نهاوند ومن مؤلفات غسان اه ورفيقة الحلم ، كما يعزف الثنائى علي عود واحد لونجا رياض ، ميدلي فريد الاطرش .
يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزف على الة عود واحدة ، درسا الموسيقى منذ صغرهما وتخرجا في بيت العود العربي ، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى باسطانبول ( تركيا ) ، مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائى في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية واقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد .