ثنائي العود يفتتح موسم الحفلات الصيفية لصندوق التنمية الثقافية

يفتتح ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف اولي حفلات الموسم الصيفي لصندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء الخميس 16 يوليو علي مسرح حديقة قصر المانسترلي وذلك طبقا للتدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كرونا المستجد.









أعد الثنائي برنامج فني مميز يتنوع بين اعمالهم الخاصة وتراث الموسيقي العربية ويشمل مؤلفات وطني حبيبي، سهرت، يا مسهرني، البنت شلبيه، ومن مؤلفات دينا لونجا دينا وسماعي نهاوند ومن مؤلفات غسان اه ورفيقة الحلم ، كما يعزف الثنائى علي عود واحد لونجا رياض ، ميدلي فريد الاطرش .







