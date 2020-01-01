6 أيام مفقودًا.. تفاصيل محاولات العثور على جثمان غريق بلطيم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
لا تزال عمليات البحث عن جثمان الشهيد نور سعد كلش، مستمرة- اليوم السادس- الذي غرق أثناء استحمامه مع شابين آخرين في مياه البحر المتوسط، بشاطئ الأمل في مصيف بلطيم، حيث تواصل الضفادع البشرية التابعة للقوات المسلحة بحثها بأوامر محافظ كفر الشيخ، لكن دون جدوى حتى الآن.

غرق طالب جامعي ببلطيم
البداية، حينما تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائى، بتلقى النقيب ياسر الشربيني، بلاغًا بغرق الطالب "نور.س.ك"، 22سنة، طالب جامعي، يقيم بقرية الرغامة، التابعة لمركز الرياض، أثناء استحمامه مع شابين آخرين في مياه البحر المتوسط، بشاطئ الأمل في المصيف.

وعلى الفور انتقل رئيس نقطة مصيف بلطيم، إلى موقع البلاغ لفحصه، وبسؤال مرافقي الحالة، تبين أنهم قرروا الاستحمام في مياه البحر المتوسط، بشاطئ الأمل قبل طلوع النهار، إلا أنه غرق ونفوا الشبهة الجنائية.

البحث عن جثمان الغريق
ومنذ الوهلة الأولى، تبحث الأجهزة المعنية عن جثة الطالب لانتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وتحرير محضر بالواقعة، ولكن دون جدوى.

وطمأن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أسرة الشهيد الغريق نور سعد كلش، باستمرار عمليات البحث لانتشال جثة نجلهم، مؤكدًا استجابة المنطقة الشمالية والقوات البحرية بإرسال فريق من الضفادع البشرية للبحث.

كواليس الغرق 
وكان الطالب الجامعي، تسلل في الساعة الـ 5 فجرًا من الحد القبلي لمصيف بلطيم، من بين الجبال والرمال، إلى الشاطئ، ليتهرب من تحرير محضر له، فلقي مصرعه غرقًا.

محاولات البحث
وضمن محاولات البحث عن جثمان الغريق، طرح الصيادين الذين جرى الاستعانة بهم الشباك بمكان غرق الشاب، بشاطئ الأمل بمصيف بلطيم، وذلك للبحث عن الجثة بنظام صيد الجر.

كما ظهر المهندس فادي شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم السابق، وهو يبحث عن جثة الشاب، محاولًا مساعدة فرق الإنقاذ لما له من خبرة سابقة في هذا الأمر.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر قرارًا بغلق جميع شواطئ مدينة مصيف بلطيم، وكذلك شاطئ مدينة مطوبس، ضمن إجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد.


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