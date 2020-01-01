الشرطة الألمانية تداهم 20 منزلا وشركة ذات صلة بجرائم ارهابية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:22 ص
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات

داهمت الشرطة الألمانية، صباح اليوم الأربعاء، 20 منزلا وشركة ذات صلة بجرائم إرهابية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت الشرطة الألمانية، نفذت في وقت سابق، حملة مداهمات في ولاية هيسن وسط البلاد، واعتقلت ٣ أشخاص من مؤيدي تنظيم "داعش" بينهم تركيان، بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي يهدد أمن البلاد"، مضيفا أن قائد المجموعة هو شاب ألماني من أصل مقدوني يبلغ من العمر ٢٤ عاما.

 

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "بيلد"، قالت نادية نيسين "لدينا دلائل على حصول الشاب البالغ من العمر ٢٤ عاما على مواد كيميائية لصنع متفجرات"، وتابعت "كما حصلت المجموعة على مواد وأدوات أخرى تستخدم في الغرض نفسه".

 

وأكدت أن المجموعة كانت تحاول الحصول على أسلحة نارية باستخدام الإنترنت، ولفتت إلى أن الادعاء العام والشرطة كانت تتبع خطوات المشتبه بهم منذ أكتوبر الماضي.

 

وفي وقت سابق قال بيان الادعاء العام إن الموقوفين خططوا لتنفيذ هجوم بالمتفجرات والأسلحة النارية في منطقة الراين وسط البلاد، بهدف قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين.

 

وشارك في حملة المداهمات في مدينة أفنباخ وسط ألمانيا 170 فردا من أفراد الشرطة.

 

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