عاجل.. الذهب يرتفع في السوق المحلى وعيار 21 يسجل مستوى تاريخي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
ارتفعت اسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-7-2020 خلال منتصف التعاملات الصباحية، بعد استقرارها خلال التعاملات الصباحية حيث ارتفع سعر الجرام جنيهان ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 802 جنيها وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب على مدار اليوم وجاءت على النحو التالي:

اسعار الذهب الان في مصر 

عيار ١٨ : 687.40
عيار ٢١ : 802
عيار ٢٤ : 916.55
الجنيه الذهب : 6416
السعر العالمي : 1812


أسعار الذهب خلال بداية التعاملات

سعر الذهب عيار 18 :  685.75 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 :  800 جنيهًا

سعر الذهب عيار 24 :  914.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 6400 جنيه

أسعار الذهب العالمي 

رتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء لتستقر فوق المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 1800 دولار نتيجة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين مما يعزز الطلب على المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1808.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0453 بتوقيت جرينتش. وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1808.90 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا ”يبدو الطلب قويا على الذهب عند الهبوط لمستوى 1800 دولار في الوقت الحالي، مع تحوط مستثمرين من مخاطر كوفيد-19، لاسيما بعد تجدد الإغلاق في كاليفورنيا“.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1971.89 للأوقية ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 825.42 دولار والفضة 0.1 بالمئة إلى 19.19 دولار.

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