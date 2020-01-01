فريق الأهلي يجري المسحة الطبية الرابعة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:06 ص
محمد الشناوي
محمد الشناوي
علي نبوي
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى المسحة الطبية الرابعة صباح اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع.

وكان الأهلي قد أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها النادي الأهلي.

ويقوم الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بتجهيز لاعبيه إلى المرحلة المقبلة والتي ستشهد عودة الدوري ومباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

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