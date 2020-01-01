فايلر يطمئن على تدريبات حراس الأهلي وجلسة سريعة لعبد الحفيظ مع أجاي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:02 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي ومحمد الصو
حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على تدريبات حراس مرمى الفريق صباح اليوم الأربعاء.

وتواجد فايلر في جزء من تدريبات حراس المرمى؛ لمتابعة الوحدات التدريبية التي يحصل عليها حراس الأهلي؛ شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.


ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات الدوري الممتاز وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

وفي سياق أخر عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي جلسة سريعة مع النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق، على هامش مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم استعدادا لاستكمال مسابقات الموسم الجاري بخوض مباريات الدوري، وأيضا لقاء الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد له سبتمبر القادم.


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