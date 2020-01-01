في آخر 24 ساعة.. الإمارات لم تسجل أي وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:00 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات

أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات لم تسجل خلال الـ24 ساعة الماضية أي حالة وفاة بفيروس كورونا، مشيدًا، بالكادر الطبي والتزامه وجهوده في مكافحة الوباء.

 

وكتب بن زايد، تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها: "بفضل الله وتوفيقه ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا.. نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب (كوفيد – 19) في دولة الإمارات خلال آخر 24 ساعة.. هذه نتيجة مبشرة لنا جميعاً. التحدي مستمر ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية".

 

وتصدرت دولة الإمارات، المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً من حيث فعالية العلاج لمصابي فيروس «كورونا» وكفاءته، وأيضاً من حيث السلامة والاستقرار، وذلك وفق تصنيف صدر مؤخراً عن مجموعةDeep knowledge Group، التي تتخذ من لندن مقراً لها.

 

 

 

وقد أشادت منظمة الأمم المتحدة بالدعم السخي، الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة، وبجهودها الإنسانية لنقل الإمدادات الطبية ولوازم الحماية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) إلى مختلف بؤر تفشي الوباء في العالم، وفقا للبيان.

 

 إنها إمارات البناء والإنسانية، التي اعتادت إحراز المراكز المتقدمة في التنمية والتطوير، وها هي بالمقدمة في مكافحة وعلاج أخطر الأزمات، التي يواجهها العالم

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