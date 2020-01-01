البورصة تنفذ صفقة على أسهم " اطلس للاستثمار " بـ 22.5 مليون جنيه

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:50 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
نفذت البورصة المصرية  صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم  أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية .

وأضافت البورصة في بيان لها اليوم  بأنه تم تنفيذ الصفقة لعدد 5 مليون سهم بقيمة إجمالية 22,5 مليون جنيه مصري.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، صافي ربح خلال الفترة بقيمة 792.04 ألف جنيه، مقارنة بـ1.094 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.


وارتفعت ايرادات الشركة خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 220.08%، لتصل إلي 3.757 مليون جنيه، مقابل 1.173 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى مستوي الأعمال المستقلة، تحولت الشركة للربحية مسجلة ارباحا بقيمة 1.306 مليون جنيه، مقابل 145.8 ألف جنيه خسائر خلال الربع الأول من 2019.

ويبلغ سعر سهم  الشركة في البورصة المصرية اليوم حوالي 4.6 جنيه 

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