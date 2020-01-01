"تراي ماتش" كامل في مران الأهلي غدًا
الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:58 ص
علي نبوي ومحمد الصو
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، خوض تراي ماتش كامل في مران الفريق المقرر له الخامسة والنصف مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.
ويأتي قرار الجهاز الفني بإقامة تراي ماتش كامل غدا، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.
يذكر أن الجهاز الفني أقام تراي ماتش في جزء من التدريبات الأخيرة قبل أن يقرر إقامته كاملا في مران الغد الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء.
وكان الجهاز الفني قد حدد يوم 23 يوليو الجاري موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة علي ملعب التتش بالجزيرة.