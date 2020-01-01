"تراي ماتش" كامل في مران الأهلي غدًا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:58 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي ومحمد الصو
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، خوض تراي ماتش كامل في مران الفريق المقرر له الخامسة والنصف مساء غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

ويأتي قرار الجهاز الفني بإقامة تراي ماتش كامل غدا، في إطار التحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.


يذكر أن الجهاز الفني أقام تراي ماتش في جزء من التدريبات الأخيرة قبل أن يقرر إقامته كاملا في مران الغد الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء.

وكان الجهاز الفني قد حدد يوم 23 يوليو الجاري موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة علي ملعب التتش بالجزيرة.

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