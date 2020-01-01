فايلر يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات الجمعة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي  الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات بعد غدٍ الجمعة وذلك في إطار الجدول البدني والفني الموضوع لهم خلال فترة الإعداد الحالية.

و من المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة والنصف مساء السبت المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.

وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة على ملعب التتش بالجزيرة.

ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والأجهزة الفنية والطبية والإدارية بالفريق للمسحة الطبية الرابعة اليوم الأربعاء؛ للاطمئنان على سلامة الجميع.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء، أن النادي يحرص على تطبيق إجراءات وقائية مشددة، خلال التدريبات اليومية.


وتضمن الإجراءات، قياس درجة حرارة اللاعبين، وتعقيم الملعب وأدوات التدريب، في إطار التعليمات الإرشادية لوزارة الشباب والرياضة استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري.


وكان النادي أجرى ثلاث مسحات طبية في وقت سابق، وجاءت نتائجها سلبية، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة التي يطبقها النادي الأهلي، منذ بداية الأزمة.


ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.

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