لليوم السادس.. استمرار البحث عن جثمان "نور كلش" غريق بلطيم (صور)

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة المتطوعين وفريق غطس من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بحثهم عن جثمان الشاب نور كلش، الغارق في مياه البحر الأبيض المتوسط منذ 6 أيام، وذلك أثناء نزوله للبحر من أجل الاستحمام برفقة شفيقه.

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار عمليات البحث لليوم السادس علي التوالي، وتوفير الدعم اللازم للغطاسين، للمشاركة في أعمال البحث عن الجثمان المفقود، مثنيا على جهود الغطاسين، المبذولة في عمليات البحث، ومقدمًا واجب العزاء والمواساة لأهل المتوفى.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكفر الشيخ هاشتاج "انقذوا_نور_غريق_بلطيم" للمطالبة بسرعة انتشال جثمان الشاب نور كلش طالب كلية الهندسة، وقد تصدر الهاشتاج تويتر لمدة يومين.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 569 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 25544 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 73 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 83930 حالة من ضمنهم 25544 حالة تم شفاؤها، و4008 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
لليوم السادس.. استمرار البحث عن جثمان "نور كلش" غريق بلطيم (صور)
لليوم السادس.. استمرار البحث عن جثمان "نور كلش" غريق بلطيم (صور)
لليوم السادس.. استمرار البحث عن جثمان "نور كلش" غريق بلطيم (صور)
لليوم السادس.. استمرار البحث عن جثمان "نور كلش" غريق بلطيم (صور)
لليوم السادس.. استمرار البحث عن جثمان "نور كلش" غريق بلطيم (صور)
لليوم السادس.. استمرار البحث عن جثمان "نور كلش" غريق بلطيم (صور)
لليوم السادس.. استمرار البحث عن جثمان "نور كلش" غريق بلطيم (صور)
لليوم السادس.. استمرار البحث عن جثمان "نور كلش" غريق بلطيم (صور)

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نور كلش غريق_بلطيم غريق بطليم المنظمه العالميه الصحه العالميه 8 حالات وفاة

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