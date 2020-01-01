وزير الداخلية يوافق على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:56 ص
وزير الداخلية
وزير الداخلية
هبة عبد الحفيظ
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة بكلية الشرطة 2020.

وتعقد فاعليات المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، بأكاديمية الشرطة؛ لإعلان قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة.

ويشارك فى الحضور اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء محمود الجمسى نائب رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء دكتور أيمن شريف مدير كلية الشرطة واللواء عادل كسبه كبير معملى كلية الشرطة ولفيف من قيادات كلية الشرطة.


استملت الإدارة العامة للمرور، أجهزة قياس سرعة متطورة من أجل استعمالها في مراقبة سرعة المركبات على الطرقات السريعة وداخل المدن، في إطار مخططات وزارة الداخلية للحد من ضحايا حوادث السير والتي تكون السرعة المفرطة سببها الرئيسي.

وحسب المعلومات التقنية المتوفرة، فإن وزارة الداخلية استلمت أجهزة رادار جديدة تسمى "ساهر" تمكن ضابط المرور من مراقبة سرعة المركبة ويفصل حتى 8 حارات مرور، والجودة الليلية للصورة حتى 40 ميجا بكسل، ومسافة تتجاوز 300 متر، كما أنها تسمح من قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار، وذلك عكس الرادارات التقليدية التي تقيس السرعة القبلية فقط.

ليس هذا فقط، بل فإن هذه الرادارات التي تعمل بالليل أيضا ستكمن الرادارات الجديدة من التقاط أدلة فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير، ورصد مخالفات التحدث بالمحمول بجانب عدم ربط حزام الأمان وجلوس الأطفال بالمقاعد الأمامية. 

وتم تركيب تلك الرادارات في طرق عديدة وجار خلال أيام استكمال وضعه في الطرق الآتية وبأكثر من رادار والطرق هي: طريق السويس - محور المشير (NA) - محور المشير الجديد الواصل من الـNA حتى أمن الدولة - التسعين الشمالي - التسعين الجنوبي - طريق المطار - كوبري اكتوبر - الكورنيش - صلاح سالم - محاور القاهرة الجديدة.

كما سيتم إرسال المخالفات على الهاتف المحمول، بعد ارتكاب المخالفات بدقائق، وسوف يتم وضعها مباشرة في الملف الإلكتروني الخاص بمرتكب المخالفة.

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