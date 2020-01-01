السفارة المصرية بأبوظبي تخصص يومين للتصديق على الشهادات الدراسية وعقود العمل

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:54 ص
محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، تقرير يضمن مستجدات أحوال العمالة المصرية بالدولة،

وأوضح تقرير الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى أنه بمناسبة انتهاء العام الدراسي الحالي وتيسيرا علي المواطنين المصريين بمدينة العين يستقبل النادي المصري وفدًا قنصليا من السفارة المصرية بأبوظبي اليوم الأربعاء، وذلك لاتمام المعاملات القنصلية، والتي تتمثل في التصديق علي الشهادات الدراسية، واعتماد المستشار العمالي لعقود العمل، ويتم ذلك من ظهر اليوم وحتي الساعة التاسعة مساءً، فضلا عن يوم السبت الموافق 25 يوليو الجاري من العاشرة صباحا وحتي السابعة مساءً.

سعفان يشهد توقيع بروتوكول تعاون يسهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لخريجي مراكز التدريب

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ومؤسسة سقيا الماء للتنمية، انطلاقا من حرص الوزارة على تحقيق التكامل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك لدعم استراتيجية الوزارة في مجال تخطيط الموارد البشرية ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها ورفع كفايتها الإنتاجية، بهدف تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وينص البروتوكول علي رعاية المؤسسة لخريجي مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأكد وزير القوي العاملة، أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في خلق فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة" للشباب، بالتدريب من أجل التشغيل، مستهدفا التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني لصالح المواطن المصري على أرض الواقع.

وقع البروتوكول عن الوزارة المهندس أيمن اسماعيل قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعن المؤسسة مصطفى عبده إبراهيم ريحان رئيس مجلس أمناء الجمعية، بحضور ياسر الشربينى معاون الوزير، وميرفت عبده إبراهيم رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذى للمؤسسة، والإعلامي هاني عبد الرحيم.

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