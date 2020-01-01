اليوم.. وصول 6 رحلات طيران تقل 870 مصريا من العالقين بالكويت

أرسل مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بسفارة مصر بدولة الكويت، تقريرا عن وصول 6 رحلات للمصريين العالقين.









وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 29 رحلة طيران تحمل علي متنها 5229 راكبا إلي مطارات 10 دول: مصر، والإمارات، والهند، والسودان، وأمريكا، والأردن، ولبنان،وباكستان،والفلبين، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر 6 رحلات تقل 870 عاملا مصريا من العالقين.





وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 6 سوف تصل إلي مطارات القاهرة، وسوهاج، أسيوط، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأربعاء الموافق 15 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 870 عاملا.





وقال: إن الرحلة الأولى علي طيران الكويتية، رقم 1541 قيام من مطار الكويت 7:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثانية علي العربية للطيران رقم 218 قيام من مطار الكويت 13:55 تصل مطار أسيوط وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثالثة علي الكويتية رقم 545 قيام من مطار الكويت 14:15 وتصل مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا.



