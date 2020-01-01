القطاعات القيادية تقود سوق الأسهم السعودية للمكاسب مع بداية التعاملات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:45 ص
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير


إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع هامشي بدعم من القطاعات القيادية البنوك والمواد الأساسية والاتصالات ،وارتفع  المؤشر العام للسوق "تاسي"  بنسبة  0.15% إلى مستوى 7391 نقطة رابحاً  نحو 11نقطة ، وجرى التعامل  بسوق السعودية على 63.85 مليون سهم بقيمة 1.200 مليار ريال موزعة على أكثر من 62 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات  بسوق الاسهم السعودية سهم شمس بنسبة 7.42%، تلاه سهم أملاك بنسبة 5.79%، إضافةً إلى ارتفاعات الباحة بنسبة  4.87% ، بينما تصدر التراجعات سهم أسيج بنسبة 0.85%، و معدنية بنحو 0.76%، واليانز اس إفل بنسبة 0.72% ، وتصدر سهم أملاك العالمية نشاط التداول من ناحية الحجم والسيولة في ثالث أيامه بعد الإدراج وبدء التداول على أسهمه اعتباراً من الاثنين الماضي بسوق الأسهم السعودية، ليتداول  بنحو 13.17 مليون  سهم، وبقيمة 267.251 مليون ريال. 

ومن أبرز القطاعات المرتفعة  بسوق الأسهم السعودية اليوم ، قطاع البنوك بنسبة 0.37%، و إلى قطاع  المواد الأساسية بنسبة 0.16%.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء على تراجع للجلسة الثانية على التوالي، متأثراً بهبوط أغلب القطاعات القيادية بنسبة 0.43%، إلى مستوى 7380.35نقطة فاقداً نحو 31.86 نقطة.

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