جامعة القاهرة: دليل دعم نفسي لطلاب السنوات النهائية خلال الامتحانات

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
أصدر مركز الدعم النفسي وبناء الذات بجامعة القاهرة، دليلًا للدعم والإرشاد النفسي لطلاب الفرق النهائية، بهدف تقديم المساندة النفسية لهم خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ومحاولة لدعمهم نفسيًا في ظل ضغوط الامتحانات الحضورية التحريرية والعملية، من ناحية، والخوف والقلق حيال جائحة فيروس كورونا المستجد التي لازالت تجتاح العالم من ناحية أخرى.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الدليل يتضمن إرشادات نفسية وتدريبات للتخلص من التحيزات والأفكار السلبية الناجمة عن المخاوف والقلق حيال أزمة كوفيد 19، وتعديلها إلى أفكار إيجابية. كما يتضمن الدليل إرشادات لخفض قلق الامتحانات، والاستذكار الفعال والاستعداد للاختبارات الموضوعية، وإرشادات وتدريبات لتنمية مهارات تنظيم الانفعالات، والمرونة في التفكير، مؤكدًا حرص جامعة القاهرة على خلق بيئة جامعية محفزة وداعمة لتطوير أداء طلاب الفرق النهائية في الامتحانات، وتهيئة ظروف نفسية وعلمية واجتماعية وبيئية محفزة لهم، لتأهيل الطلاب ليكون لديهم القدرة على أداء الامتحانات بشكل أفضل.

وقال الخشت، إن الدليل يقدم طرق لمواجهة قلق الامتحانات الذي قد يصل لدى بعض الطلاب إلى مستويات مرتفعة تؤدي إلى آثار سلبية، حيث يقدم الدليل إرشادات لخفض قلق الامتحانات والوصول به إلى المستوى المعتدل الذي يؤدي إلى مزيد من الحفز الإيجابي والدافعية، وذلك من خلال توضيح أسباب حدوث القلق، ونتائجه وتأثيراته، وكيفية التعامل معه من خلال عدة خطوات يتم توضيحها للطلاب.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الدليل يتناول طرق الاستذكار الجيدة والفعالة القائمة على قواعد التعلم الجيد والتفكير الناقد، كما يتضمن إرشادات مفيدة للطلاب تساعدهم في قراءة المواد الدراسية الصعبة؛ من بينها معرفة كيفية تنظيم المعلومات والبحث عن الأفكار الرئيسية. كما يوضح الدليل للطلاب كيفية الإستعداد والتعامل مع الاختبارات والأسئلة الموضوعية من خلال 26 وسيلة منها تركيز الطالب على التفاصيل الدقيقة أثناء المذاكرة، والتدريب على نماذج عديدة من الأسئلة الموضوعية، والتحليل بالهدوء. 

وقال الخشت، إن كل طلاب الفرق النهائية سيتسلموا 4 كُتيبات، يتضمن كل منها واحدًا من الموضوعات المشار إليها، حتى يتم الاستعانة بما فيها من إرشادات طوال فترة انعقاد الامتحانات، وما بعدها.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة أصدرت العديد من الأدلة الاسترشادية والتوعوية، ومن بينها دليل التوعية بفيروس كورونا المستجد، والدليل الاسترشادي لقواعد العزل المنزلي لمصابي كورونا المستجد من منسوبي جامعة القاهرة، وذلك في إطار حرص الجامعة على سلامة كل من ينتسب إليها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، ورفع درجة الوعي لديهم في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم كله في ظل جائحة فيروس كورونا.

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