تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.35% خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:40 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.35% خاسراً 4.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1302.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 140.5 ألف درهم.


وهبط بسوق البحرين المالي  قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 18.46% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 1.56%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم شركة مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%، فيما ارتفع سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.82%

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