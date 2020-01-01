تراجع مؤشر سوق البحرين المالي بنسبة 0.35% خلال التعاملات الصباحية

















وهبط بسوق البحرين المالي قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 18.46% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 1.56%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.63%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم شركة مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%، فيما ارتفع سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.82%

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.35% خاسراً 4.57 نقطة ليصل إلى مستوى 1302.95 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.5 مليون سهم بقيمة 140.5 ألف درهم.