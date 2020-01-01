روسيا تسجل 156 حالة وفاة بفيروس كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:39 ص
روسيا
روسيا
وكالات

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، 156 وفاة و6422 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، مقابل 175 وفاة و6248 إصابة في اليوم السابق.

 

وفي تقرير لغرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا، أكدت أن الإصابات الجديدة تتوزع بين جميع أقاليم البلاد الـ85، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 26.6% من المرضى الجدد.

 

وكشفت السلطات الصحية الروسية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي رصدت في البلاد حتى الآن 746369 منها 11770 حالة وفاة و211350 حالة نشطة (ما يمثل انخفاضا بـ4158 حالة نشطة منذ يوم أمس).

 

ويذكر أن العاصمة موسكو تتصدر قائمة المناطق الروسية ذات أدنى مؤشر ارتفاع في حصيلة الإصابات بالوباء (0.3% خلال الساعات الـ24 الماضية)، إذ سجلت هناك منذ أمس 29 وفاة و628 إصابة جديدة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في المدينة إلى 231270 إصابة منها 4234 وفاة (وهذا أعلى حصيلة بين المناطق الروسية).

 

وبحسب السلطات الصحية الروسية، تماثل 10424 مريضا للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس التاجي في روسيا خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد 523249 شخصا.

 

وأجري في روسيا حتى اليوم 23.7 مليون فحص لتشخيص الإصابات بكورونا.

 

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة عالميا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، من حيث عدد الإصابات بـ"كوفيد-19".

 

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