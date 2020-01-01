تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.37% بمستهل جلسة الأربعاء









إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.37% خاسراً 7.70 نقطة ليصل إلى مستوى 2045.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 72.8 مليون سهم محققة ما قيمته 58.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1189 صفقة لعدد 26 سهما،









وهبطت 3 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.56%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.76%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.64%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%.









وقفزت 10 أسهم بسوق دبي المالي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.66%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.44%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم شركة دبي للاستثمار بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 2.08%، فيما تصدر سهم شركة أرابتك القابضة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 13.8 مليون ورقة بقيمة 11 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.28%.