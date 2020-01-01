جلسة المستهل .. صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:26 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، بعدما أنهت تعاملات أمس  الثلاثاء علي تراجع .


و صعد المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10889 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1521 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2343 نقطة.


وإختتمت  البورصة المصرية تداولات منتصف الأسبوع على تراجعات جماعية  للمؤشرات ، استمرارا لموجة جنى الارباح على أسهم كلا المؤشرين الرئيسيين ، لينهىى  المؤشر الرئيسي  على تراجع بنسبة 1.22% عند 10873 نقطة ، و الذى جاء مع استمرار جنى الارباح على أسهم الرئيسي من قبل المؤسسات الأجنبية فيما تحولت المؤسسات العربية للشراء قبيل نهاية الجلسة مع المؤسسات المحلية ، فيما أنهى السبعينى متساوى الأوزان على تراجع بنسبة  1.89%  عند 1520 نقطة و الذى جاء بمبيعات الافراد المصريين على معظم الاسهم الصغيرة و المتوسطة التى شهدت جنى الارباح للجالية الثالثة بعد رالى صعود قوى فى استراحة محارب قبل استئناف الصعود بقيادة أسهم الاسهم الخبرية و أسهم المضاربات و الذى لا يدعو للقلق مع احترام الاسهم لمناطق دعمها الرئيسية و كذلك المؤشرات مع احتفاظ الرئيسي لمستوى ال 10800 نقطة و السبعينى بمحافظته على مستوى ال 1480 - 1500 نقطة .
 
هذا و قد تراجعت وتيرة المبيعات قبيل نهاية الجلسة و تراجعت قيم التداول خلال جنى الارباح لتسجل 877 مليون جنيه بحجم تداول 331 مليون سهم من خلال 34762  صفقة بمخطط سيولة 47% للشراء بالتداول على 176 ورقة مالية ربحت منها 26 ورقة و تراجعت 130 ورقة فيما ظلت على ثبات 20 ورقة مالية دون تغيير  ، ليتراجع رأس المال السوقى للشركات المقيدة ب 8.578 مليار جنيه مسجلا 595.935 مليار جنيه.

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