جلسة المستهل .. صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية اليوم









إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، بعدما أنهت تعاملات أمس الثلاثاء علي تراجع .









و صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10889 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 1521 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2343 نقطة.







