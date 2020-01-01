مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تفاصيل جديدة حول حادث قتيل منزلها

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
بعد تعرض فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان لـ"محاولة سرقة" في شهر يناير من قبل محمد حسن الموسى والتي انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على يد زوجها فادي الهاشم.

وبحسب أنباء صحفية تحدث جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم قائلاً: "أن فادي الهاشم زوج نانسي تعرض بتهديدات بالقتل هو وزوجته وأبناءه".

وتابع: "أن الشخص الذي قام بتوجيه إليهم هذه التهديدات يقيم في مدينة ألمانيا، والفيلم الوثائقي سيوضح كل شئ أتمنى أن تشاهدوا وعدم الحكم قبل معرفة الحقائق".

يذكر أن الادعاء العام اللبناني أحال فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، إلى التحقيق بعد الحادث، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.

وأحدثت القضية حالة من الجدل كون القتيل سوري الجنسية، وهو ما أثار حفيظة البعض، والتي وصلت إلى اتهام البعض بأن جنسية القتيل أثرت في سير التحقيقات، واستغلاله من قبل البعض لوصف السوريين بالمجرمين، وهو ما دفع فنانين سوريين لمهاجمة ردة الفعل تلك.

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة و نصف

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

مروان محسن يفرض شروطه على الأهلي

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 ص

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

05:51 ص

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

09:27 ص

مروان محسن يفرض شروطه على الأهلي

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام