مدير أعمال نانسي عجرم يكشف تفاصيل جديدة حول حادث قتيل منزلها

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بعد تعرض فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان لـ"محاولة سرقة" في شهر يناير من قبل محمد حسن الموسى والتي انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على يد زوجها فادي الهاشم.



وبحسب أنباء صحفية تحدث جيجي لامارا مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم قائلاً: "أن فادي الهاشم زوج نانسي تعرض بتهديدات بالقتل هو وزوجته وأبناءه".



وتابع: "أن الشخص الذي قام بتوجيه إليهم هذه التهديدات يقيم في مدينة ألمانيا، والفيلم الوثائقي سيوضح كل شئ أتمنى أن تشاهدوا وعدم الحكم قبل معرفة الحقائق".



يذكر أن الادعاء العام اللبناني أحال فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، إلى التحقيق بعد الحادث، بفعل القتل قصدا في حال الدفاع عن النفس.



وأحدثت القضية حالة من الجدل كون القتيل سوري الجنسية، وهو ما أثار حفيظة البعض، والتي وصلت إلى اتهام البعض بأن جنسية القتيل أثرت في سير التحقيقات، واستغلاله من قبل البعض لوصف السوريين بالمجرمين، وهو ما دفع فنانين سوريين لمهاجمة ردة الفعل تلك.