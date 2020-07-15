الهند تسجل قفزة جديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:22 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الهند، تسجيل قفزة جديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث اكتشفت 29.4 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 181 ألفا و936 إصابة.

 

ويذكر أن الهند، تحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا (من حيث عدد الإصابات)، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

 

وأشارت السلطات الصحية الهندية، أن عدد الوفيات جراء تفشي الوباء بلغ حتى الآن، 24309 حالة وفاة.

 

وكشفت الصحة الهندية، أن حوالي 320 ألف مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات، وإن الحالات، التي تماثلت للشفاء من مرض "كوفيد-19" بلغت 592 ألفا.

 

وكانت الهند، فرضت إجراءات العزل العام مرة أخرى على بنجالورو، مركز التكنولوجيا الحديثة في البلاد، لمدة أسبوع اعتبارا من أمس الثلاثاء، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يعطل جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

 

وستغلق السلطات مجددا دور العبادة والمواصلات العامة والمكاتب الحكومية وأغلب المتاجر في المساء، وسيلزم السكان منازلهم ولن يُسمح لهم بالخروج سوى للحصول على الاحتياجات الضرورية.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قفزة كبيرة فيروس كورونا الهند

أخبار تهمك

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 15 ساعة

مروان محسن يفرض شروطه على الأهلي

منذ 37 دقيقة

الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 15 ساعة

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 ص

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

05:51 ص

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

09:27 ص

مروان محسن يفرض شروطه على الأهلي

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام