أسرار جديدة حول وفاة الفنانة نايا ريفيرا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 10:16 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تم العثور على جثة الفنانة نايا ريفيرا من قبل شرطة مقاطعة فينتورا لولاية كاليفورنيا، بعد إنطلاق عملية بحث عنها دامت لمدة طويلة.

وتبين بتقرير وفاتها أنها فارقت عالمنا إثر تعرضها لحادث أدى الى غرقها، ولم يتضح أي كدمات بجسمها أو شئ يثبت وفاتها نتيجة لتناولها الكحول.

يذكر أن شرطة كاليفرونيا قد واصلت مؤخرًا البحث عن النجمة نايا ريفيرا، وعند اليوم السادس لإختفائها وتم العثور على نجلها والذي يبلغ من العمر 4 سنوات وعلى جثتها أيضًا.

وتعتبر نايا ريفيرا من ثالث الفنانون الذين توفاهم المنية بعد انتحار الفنان مارك سالينغ في عام 2013، والفنان كوري مونتيث الذي كان يتعاطى المخدرات.

أخبار تهمك

مصر ترفع شعار "وداعا كورونا".. "الفجــر" داخل أكبر معمل لعلاج الفيروس في الشرق الأوسط (تقرير فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

صور بالأقمار الصناعية تكشف عن كارثة بشأن سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة كبرى بشأن انضمام باهر المحمدي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الخطيب بشأن بلاغاته ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة

الجيش الليبي: تم رصد تحركات للمليشيات نحو سرت والجفرة

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار السيسي يزف بشرى سارة للمصريين بشأن كورونا

منذ يوم

الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رسالة غامضة من عضو مجلس الأهلي تثير الجدل (صورة)

منذ حوالي 10 ساعة

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة و نصف

بيل يواصل استفزاز جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 14 ساعة

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ الخطيب ضد رئيس الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

مروان محسن يفرض شروطه على الأهلي

منذ 36 دقيقة

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 ص

النتائج مبشرة للغاية.. "القومي للبحوث" يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويرفض طلب لجنة التخطيط

07:31 م

"التضامن" تزف بشرى سارة للصحفيين والعاملين بالقطاع الخاص (فيديو)

05:51 ص

فايلر يوافق على رحيل نجم الأهلي

09:27 ص

مروان محسن يفرض شروطه على الأهلي

09:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام