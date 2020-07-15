أسرار جديدة حول وفاة الفنانة نايا ريفيرا

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تم العثور على جثة الفنانة نايا ريفيرا من قبل شرطة مقاطعة فينتورا لولاية كاليفورنيا، بعد إنطلاق عملية بحث عنها دامت لمدة طويلة.



وتبين بتقرير وفاتها أنها فارقت عالمنا إثر تعرضها لحادث أدى الى غرقها، ولم يتضح أي كدمات بجسمها أو شئ يثبت وفاتها نتيجة لتناولها الكحول.



يذكر أن شرطة كاليفرونيا قد واصلت مؤخرًا البحث عن النجمة نايا ريفيرا، وعند اليوم السادس لإختفائها وتم العثور على نجلها والذي يبلغ من العمر 4 سنوات وعلى جثتها أيضًا.



وتعتبر نايا ريفيرا من ثالث الفنانون الذين توفاهم المنية بعد انتحار الفنان مارك سالينغ في عام 2013، والفنان كوري مونتيث الذي كان يتعاطى المخدرات.