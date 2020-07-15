مدحت صالح يستعد لطرح ألبومه الجديد.. وهذه التفاصيل

Advertisements





فرغ المطرب مدحت صالح من تسجيل عدد كبير من أغاني ألبومه الجديد الذى يقوم حاليًا بالتجهيز له، ومن أبرز هذه الأغاني "حالتي صعبة"، التي يتعاون فيها مع الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن عمرو الشاذلي والموزع محمد شفيق.



وأغنية"قربلي" ويتعاون فيها مع الشاعر أيمن عز، وهي من ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، وأغنية "وردي" من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد شفيق، والثالثة



واغنية"شوية زعل" من كلمات أيمن عز، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، وأغنية "يتقال" يتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، والملحن تامر على، والموزع أحمد وجية، وأغنية "أرض الطيابة" يتعاون فيها مع الشاعر وليد العيسوي، والملحن كريم طارق، وتوزيع الموسيقي جو حنا.





أما أغنية "شوف يا معلم" فهي من كلمات محمد مصطفي، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شقيق، وأغنية "أحلي الناس" يتعاون فيها مع الشاعر أيمن عز، والملحن محمود أنور، والموزع محمد شفيق، وأغنية "بالمختصر المفيد"،يتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، والملحن أحمد زعيم، والموزع محمد شفيق.



وهناك أغنية أخرى لم يستقر علي اسمها حتى الآن،وهي من كلمات محمد رسلان، وألحان كريم طارق، وتوزيع جو حنا.



والجدير بالذكر أن مدحت صالح طرح مؤخرُا أغنية "يا أبو بالطو أبيض" لدعم أطباء مصر على جهودهم الكبيرة في مواجهة فيروس كورونا، وهي من كلمات عمر طاهر، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع كريم عبد الوهاب.