روسيا تجري أكثر من 23.7 مليون فحص مخبري للكشف عن كورونا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:59 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أجرت الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان، اليوم الأربعاء، أكثر من 23.7 مليون فحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا في البلاد.

 

وكشف المكتب الصحفي للهيئة: "اجري في روسيا اكثر من 23.7 مليون فحص مخبري للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وإن 270980 شخصا لايزالون تحت الإشراف الطبي للاشتباه بإصابتهم".

 

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، 6537 إصابة و104 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة مقابل 6615 إصابة و130 وفاة في الإحصائية السابقة.

 

وتعود 679 من الإصابات الجديدة و27 من الوفيات إلى العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة المناطق الروسية الأكثر تضررا بالفيروس التاجي بـ229357 إصابة مؤكدة، منها 4143 حالة وفاة.

 

وتماثل 3615 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" في روسيا منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في البلاد منذ تفشي الفيروس 501061 شخصا.

 

 وأجري في البلاد حتى اليوم 23 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بكورونا.

 

وتحتل روسيا المرتبة الرابعة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة عدد الإصابات بكورونا على مستوى العالم.

 

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فيروس كورونا روسيا 30 وفاة

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