الطالع الفلكي الأربِعَاء 15/7/2020..المُوَاجَهَة بالرِّضَا!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الثّور ، ويدخل الجَوْزَاء فى السّابعة و19 دقيقة صباح غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى السّابعة و48 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يُونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 16 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





اليوم 8 أبيب قبطى ، 15 تَمُّوز رُومى ، 24 ذو القعدة ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:-زمان كان ألبَكْ زَىّ الحديد ، دِلْوَأتِى بَئِيتْ حريص وخايف ، بأه عندك اللى تخاف عليه.(نور الشريف من فيلم أصدقاء الشيطان-1988)





*القمر فى الثّور "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس فى السّرطان مُقابلة بلوتو فى الجدى - غربيّاً - تُروبِيكَال سِيسْتِمْ)

الشّمس فى السّرطان فى مُقابلة/مُواجهة تامّة 180 درجة مع بلوتُو فى الجدى ، تكون هذه المُواجهة فى أدق درجاتها بمشيئة الله تَعَالى فى التّاسعة و12 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الشمس/الأنا (قد) نجد أنفسنا فى مواجهة مع مخاوفنا الدفينة/بلوتُو والتى قد تتسبب فى سقوطنا من أعلى قمّة نجاحنا/الجبل الذى يتسلقه الجدى بشقّ الأنفس ، خصوصاً ما يتعلق منها بالعاطفة/برج السرطان ، كالخوف من فقدان الزوج/ الزوجة ،الخوف من مرض/بلوتو قد يتسبب فى إعاقة للقدرة الجنسية/الشمس/الأنا ، تهديد المدير بالفصل أو تهديد الزوجة بالإنفصال ، فقدان المركز الوظيفى أو الثروة أو المكانة الإجتماعية/الشمس/الأنا بسبب وسواس/ بلوتو يبدو من ظاهره غامضاً لكن قد يكون سببه إهتزاز الثقة بأنفسنا بفترة الطفولة أو تأثير سلبى علينا من زميل حاسد منافق وغيور أو تهديد من مدير عابس أو زوجة مُتكبّرة و تجاهلنا لحقائق الحياة بأننا لابدّ أن نغادر حياتنا يوما ما بشكلٍ أو بآخر.





عند تعرّضنا لتلك الهزّة فى المُواجهة بين الأنا والمخاوف علينا أن تذكر أن تلك النِّعَم لم تكن لنا من الأصل لكنها من نِعَمِ الله علينا والشكر عليها يُديمها وما من مخلوق مهما بلغ من قوّة أن يسلبها مِنّا إلا بمشيئة الله ، فإن زالت فلله ما أعطى وما أخذ وعلينا الرّضا بالقضاء والقدر خيره وشرّه (كل إنسان واخد الـ 24 إيراط بتوعه بس واخدهم مشكلين/حسين الشربينى من فيلم جرى الوحوش) وفى تعاملنا مع مُمتلكاتنا أو أحبائنا علينا أن نتذكر الحقيقة الأكيدة التى لامفر منها (كل لحظة سعادة بتعشيها معايا أومع نَفْسِكْ جوّاها خط رمادى عمله الخوف والتفكير فِنْهَاية العمر/محمود ياسين من فيلم أين عقلى) وبإدراكنا لتلك الحقيقة نصل لمرحلة الرّضا ،بذلك تنخفض وتيرة التكالب الشديد بين الناس على ما سيتركونه مُرغمين يوماً ما.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الثور: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة والتصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.

برج الجوزاء: وقت مناسب للعودة للبحث عن كورس تعليمى أو مهنى لترقية مهاراتك المهنيّة ،بادر بالبحث عن مستقبلك فلن تجد من يهتم بك أكثر من نفسك.





برج السّرطان: الوظائف والمكاسب وفرص الزواج تأتى وتذهب ، لا تتحسّر على فرصة فات أوانها وانتظر فرصة أسعد حظاً بمشيئة الله تَعَالى.





برج الأسد: تطلب مُساعدة من زميل أو قريب مع فرصة لخيبة أمل ، قم بأداء عملك بنفسك مهما كان مُجهداً لك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج العذراء : الإنغماس بالتفاصيل الصغيرة قد يجعلك تفقد القدرة على رؤية الصورة الكبيرة ككل، قم بالنظرمن جديد من زاوية مختلفة للمشكلة لتجد الحل المناسب.





برج الميزان : السّير بسرعة السلحفاة أفضل لتلافى أخطاء التسرّع والتغافل عن العيوب الصغيرة لكنها الكفيلة بإفساد عملك.





برج العقرب: كوب من القهوة بمفردك مع خمسة دقائق من التركيز الذّهنى كافييْن بمشيئة الله تَعَالى لعثورك على حل لمشكلة ، دون إستشارة منافسين.





برج القوس: إحذر تجاوز التقاليد أو التراخى الأخلاقى وإلا عانيْت عواقب وخيمة ، ولا يمكن إلقاء اللوم على النجوم، بل على تلك النّفس الأمّارة بالسّوء.





برج الجدى: عليك الإبتعاد عن الوساوس والتمسّك بأداء فروضك الدينيّة، هذا كفيل بحفظ إتزانك النفسى بمشيئة الله تعالى.





برج الدّلو: تحت الإستفزاز وحرارة الشمس فعليك بأخذ نفس عميق والعدّ حتّى عشرة قبل أن تقوم بتصرّف يُؤخذ عليك ، زينة الرّجال الأدب.





برج الحوت: الزراعة/ الفلاحة وحتى طهى الطعام تحتاج الوقت لتنضج و العلاقات الشخصيّة والمشاريع الجديدة ليسا إستثناءً ،حتى تظهر النوايا، فى التأنّى السّلامة.