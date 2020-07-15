لطلاب الثانوية.. التفاصيل الكاملة للالتحاق بكلية الشرطة

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:54 ص
ارشيفية
ارشيفية
ياسمين مبروك
لم ينته طلاب الثانوية العامة والأزهرية من ماراثون الامتحانات، لكن بحثهم المتواصل عن كليات الشرطة وكيفية الالتحاق، دفع أكاديمية الشرطة، لتعلن، اليوم الأربعاء، عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية.

كلية الشرطة

١. أنشئت كلية الشرطة في ثكنات عابدين عام 1896م، ولكن ظلت تسمى مدرسة البوليس لمدة 10 سنوات.

٢. تعدل اسم مدرسة البوليس إلى كلية البوليس 1925 حتى 1952م.

٣. وبعدها بعام تغير اسمها إلى كلية الشرطة حتى وقتنا هذا.

الشروط العامة

١. حصول الطالب على شهادة بإتمام المرحلة الثانوية العامة من الداخل أو خارج البلاد.

٢. تمتع الطالب بالجنسية المصرية، لأب وأم مصريين.

٣.نجاح الطالب في الشهادة الثانوية بنسبة مئوية 65% كحد أدنى.

٤. أن يكون الطالب حسن السمعة والسير والسلوك.

٥. ألا يكون الطالب محكومة عليه بأية عقوبة جنائية في الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات.

٦. ألا يكون الطالب قد سبق أن تم فصله من الخدمة الحكومية بحكة تأديبي أو قرار نهائي.

٧. ويشترط ألا يتخطى سن الطالب عن 22 سنة ميلادية، وألا يقول طوله عن 170 سم.

٨. عدم الزواج خلال القيد بكلية الشركة، ويتم فصل الطالب في حالة زواجه خلال فترة قيده.

٩. اجتياز كافة اختبارات الالتحاق بالكلية.

المستندات المطلوبة

١. إحضار صورة المؤهل الخاص بالثانوية العامة أو الأزهرية، أو بيان بدرجات النجاح.

٢. صورة الرقم القومي للطالب وجه وظهر كل على حده، شهادة ميلاد كمبيوتر أصل للطالب، وصورة من الشهادات الرياضية أو التفوق الرياضي إن وجد.

٣. وفي قيد الطالب في كلية أو معهد يتم تثبيت أصل القيد مختوم، مع تقديم القيد العائلي للوالد صفحة 14.

٤. إحضار صورة من بطاقة الوالدين، وصورة من مؤهل الوالد أو بيان درجات النجاح.

٥.لا بد من إحضار صورة للوالدين كارت طولي للاثنين بجوار بعضهما البعض.

٦.تقديم صورة معتمدة من قرار الوصاية وصورة من بطاقة الواصي أو ولي الأول، في حالة وفاة الوالد فقط.

٧. إحضار صورة من مستندات الأملاك والمدخرات والأسهم الرئيسية للوالد والوالدة.

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