جامعة طنطا تحصل على المركز الأول فى عدد البعثات للعام الجامعي 2019/2020





قام الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالإعلان عن حصول جامعة طنطا على المركز الأول فى عدد من البعثات، حيث حصل أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة على 20 بعثة، طبقاً للقائمة التى أعلنها اليوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، حول نتيجة خطة البعثات للعام الثالث 2019/2020 من الخطة الخمسية الثامنة 2017 - 2022، والتي تشمل إيفاد لبعثات خارجية " إشراف مشترك ـ مهمات علمية لما بعد الدكتوراه ـ ماجستير".





من جانبه قال الدكتور كمال عكاشة، أن ذلك يأتى إنعكاساً لدور جامعة طنطا، بقيادة الدكتور مجدى سبع، فى تعزيز أهمية البحث العلمي والتطوير وتشجيع الباحثين على تنمية وبناء قدراتهم العلمية، وتعظيم مخرجات العملية التعليمية، وبناء قاعدة من الكوادر المتخصصة في المجالات النوعية الدقيقة التى تسهم فى مواصلة مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة.





وأضاف عكاشة، أن جامعة طنطا حصلت على المركز الأول تليها جامعة أسيوط على 19 بعثة، ثم جامعة القاهرة 15 بعثة، ثم جامعة المنصورة 13 بعثة، ثم جامعة المنيا 11 بعثة، ثم جامعة كفر الشيخ 9 بعثات، وأخيراً جامعة أسوان 8 بعثات.





وأشار عكاشة إلى أن البعثات التي تم اعتمادها شملت أرقى الجامعات والمعاهد البحثية في 24 دولة وعلى رأسها، الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 41 بعثة، يليها 32 بعثة للمملكة المتحدة، 19 بعثة لكل من اليابان وكندا وألمانيا، وضمت القائمة جامعات ذات تصنيف عالمي متميز.