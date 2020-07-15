لأول مرة.. أسرار جديدة خاصة بقضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها

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كشفت سهاد إمام المحامية الخاصة بمحمد وزيري مدير الأعمال الأسبق للفنانة هيفاء وهبي، عن بعض التفاصيل الجديدة الخاصة بقضيتهم.



وتحدثت سهاد إمام خلال لقائها في برنامج "Et بالعربي" قائله: "أن محمد وزيري لديه توكيل بقضايا هيفاء وهبي هي التي تركته له".



وتابعت: "أنه من خلال هذا التوكيل لا يستطيع التحكم في أي شئ خاص بها، وجميع العقارات بإسمه وليس بإسم هيفاء".



وفي سياق آخر يواجه فيلم "أشباح أوروبا" مصيرًا مجهولا، خاصة بعد القضايا المتبادلة بين هيفاء وهبى بطلة الفيلم، ومدير أعمالها "محمد وزيرى" ومنتج العمل، حيث قال أحد القائمين على الفيلم إن هيفاء تطالب بعدم طرح الفيلم لحين انتهاء القضايا والحكم فيها، وبذلك يكون فيلم "أشباح أوروبا" خارج حسابات موسم عيد الأضحى المقبل.