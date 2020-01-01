تركيا تصدر أوامر باعتقال 60 شخصا في 30 مدينة لارتباطهم بجماعة جولن

أصدر الادعاء العام بالعاصمة التركية أنقرة، اليوم الأربعاء، أوامر باعتقال 60 شخصا في 30 مدينة لارتباطهم بجماعة جولن، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

ونفّذت السلطات حملة متواصلة على أتباع "فتح الله جولن" ومقره الولايات المتحدة منذ محاولة فاشلة في يوليو 2016، والتي قتل فيها حوالي 250 شخص.

ولا تزال الشرطة تنفذ بشكل روتيني غارات تستهدف المشتبه بهم. حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وشهدت العمليات الأخيرة تصعيدًا من جانب الشرطة ضد مؤيدي جولن المزعومين، بينما نفى جولن، الذي عاش في المنفى الذاتي في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999، أي تورط في محاولة الانقلاب.

وفي أحدث التحركات، أمرت النيابة بالقبض على 157 شخصًا، من بينهم 101 ضابطًا في الخدمة، في التحقيق مع القوات المسلحة التركية، وقد تم اعتقال حوالي 100 شخص حتى الآن في هذه العملية.

وسيتم اعتقال 71 شخصًا في تحقيق يستهدف مؤيدي جولن المزعومين في وزارة العدل، في العاصمة أنقرة.

وأفادت لاحقًا أن المدعين أصدروا مذكرات توقيف لـ 467 مشتبهًا بهم في جميع أنحاء البلاد بسبب صلاتهم بجولن كجزء من التحقيق في الفساد في تحقيقات الشرطة التي أجريت في عام 2009.

واتهم أردوغان مؤيدي جولن لسنوات بإنشاء "دولة موازية" من خلال التسلل إلى الشرطة والقضاء ومؤسسات الدولة الأخرى.