كلوب سعيد بمحمد صلاح لهذا السبب

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 11:00 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد جمال
كشف يورجن كلوب المدير الفنى الألمانى لفريق ليفربول الإنجليزي عن سعادته بالنجم المصري محمد صلاح خلال الموسم الجاري .

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي، قبل مواجهة أرسنال غدًا ضمن مباريات الجولة ال 36 من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج ، قائلًا:" محمد صلاح لعب 50 مباراة هذا الموسم، وهو عدد كبير، وكنا محظوظين أن بإمكانه لعب هذه المباريات ولم يصب بأذى".

وأضاف :" لقد كنت واثقًا منذ اللحظة الأولى التي تعاقدنا فيها معه، وأتذكر حديثنا سويًا عند لقائنا وجهًا لوجهه في المرة الأولى، وحديثه عن تفضيله اللعب على الجبهة اليمنى".

وتابع :" قال محمد صلاح أن ساديو ماني يلعب في ذلك المكان، ولكنني قلت أن بإمكان ماني اللعب على الجبهة اليسرى أيضًا، لذلك كان الأمر واضحًا حقًا، ولقد سجلوا كثلاثي هجومي حتى الأن 250 هدفًا، لذلك نجحت الأمور بشكل جيد، لا يمكنك تغيير العالم بمفردك، ولكننا نستطيع سويًا إحداث ذلك التغيير".

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