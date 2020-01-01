إنتر ميلان يخطط لشراء نجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إنتر ميلان الإيطالي قد حسم قراره النهائي بشأن التشيلي أليكسيس سانشيز نجم الفريق المعار إليه في الموسم الحالي من مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن إنتر ميلان قرر شراء عقد اللنجم التشيلي البالغ من العمر 31 عاماً عقب آداؤه المميز مع الفريق في الآونة الأخيرة.





وأكدت الشبكة البريطانية أن إبداع سانشيز بلغ ذروته في الجولة الماضية عندما ساهم في فوز فريقه على تورينو بثلاثة أهداف مقابل هدف, حيث تمكن من صنع تمريرتين حاسمتين و10 فرص للتسجيل وهذا قياسي في الدوريات الأوروبية الكبرى.





وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن سانشيز بشكل عام خاض حتى الآن 23 مباراة مع النيراتزوري, تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وصنع ثمانية أهداف آخرين مع العلم أنه غاب عدة أشهر بسبب الإصابة.



