وليد فواز يعلق على خيانة زوجة ويل سميث: "حسين الجسمي كان عنده حق"

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:34 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
قلبت قضية خيانه جادا بينكيت، جيانه زوجها سميث، الموازين وأثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذا ما جعلهما حديث السوشيال ميديا.

وغرد الفنان وليد فواز, عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر" قائلاً: "مش عايز أخش في تفاصيل موضوع ويل سميث ومراته وابنهم والعيلة وليلة كبيرة سعادتك، بس الدرس المستفاد إن حسين الجسمي كان عنده حق لما قال محدش مرتاح".

يشار أن جادا بينكيت سميث استضافت زوجها العالمي ويل سميث في برنامجها "Red Table Talk"وبكل بساطة اعترفت إنها خانته وكانت على علاقة مع مغني الراب أوغست ألسينا عندما انفصلت عن سميث لفترة دامت أربع سنوات.

وقالت جادا: "كنا منفصلين. ومع مرور الوقت، دخلت في ارتباط مع أوغستوس". ولما سألها "ويل": "ارتباط؟ علاقة؟".. فأجابت: "كنت أشعر بالكثير من الألم، وكنت مكسورة للغاية".. وقالت إنها مكانتش تتخيل إنها هترجعله تاني".

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