موعد الميركاتو الصيفي المتوقع في إنجلترا

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه من المتوقع فتح سوق الإنتقالات الصيفية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز قريبًا وذلك إستعداداً للموسم المقبل.





وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأنه من المتوقع أن تصوت أندية الدوري الإنجليزي لصالح مقترح فتح نافذة الانتقالات الصيفية يوم 27 يوليو وإغلاقها في 5 أكتوبر.





وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن منافسات الدوري الإنجليزي تنتهي يوم 26 يوليو الحالي علماً أنه تبقى ثلاث جولات على نهاية الموسم الحالي الذي شهد تتويج ليفربول بلقب البريميرليج لأول مرة منذ 30 عاماً.





وأوضحت الشبكة البريطانية أن الأندية الإنجليزية المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا لن تتمكن من تسجيل اللاعبين الجدد للمشاركة فيما تبقى من البطولة في الموسم الحالي والتي سيتم إستئنافها في شهر أغسطس المقبل.



