استأنف تصوير فيلم "شريط 6" في هذا الموعد

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:31 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد



يقوم صناع فيلم "شريط 6"للفنان خالد الصاوي، باستئناف تصوير المشاهد المتبقية لهم منتصف شهر أغسطس المقبل.


فيلم "شريط 6" يُشارك في بطولته خالد الصاوي، تارا عماد، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد خالد صالح، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم وفاء عامر، طارق عبد العزيز، سليمان عيد، هبة عبد الغني، وائل عبد العزيز، أحمد سعد، عمرو وهبة، والفيلم من إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، وتدور أحداث الفيلم في إطار مشوق.

والجدير بالذكر أن خالد الصاوي يقوم حاليًا بتصوير فيلمه الجديد "30 مارس" هو ينتمى لنوعية أفلام السايكو دراما، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد المدني، بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، إنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ندى موسى، صبري فواز، محمد شاهين، محمد جمعة، محمد على رزق، أحمد خالد صالح.

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