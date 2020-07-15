وكيل دي بروين يثير الشكوك حول مستقبله مع السيتي

صرح وكيل أعمال النجم البلجيكي كيفين دي بروين، باتريك دي كوستر لاعب خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي،بأن موكله سعيد جدا بقرار المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بعد إلغاء عقوبة النادي بالاستبعاد من البطولات الأوروبية.





وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" قال دي كوستر: "بعد صدور حكم "كاس" تحدثت مع دي بروين وكان سعيدًا جدًا وراضٍ عن الحكم، إذا تم منعك من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في هذا العمر فعليك أن تفكر مرة أخرى".





وتابع: " دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل، دي بروين لديه عقد لمدة 3 سنوات مع مانشستر سيتي، وعدد الأندية التي بإمكانها دفع راتبه ليس كبير".





وأكمل: "المشاركة في دوري أبطال أوروبا لا تعني بقاء دي بروين في ملعب الاتحاد، لذلك على الجميع الاستعداد بشأن الاقتراحات التي سيضعها البلجيكي لتوقيع عقد جديد».





جدير بالذكر أن سبق وألمح دي بروين إلى احتمالية رحيله عن مانشستر سيتي في حال تم تنفيذ عقوبة يويفا بحظر المشاركة الأوروبية.