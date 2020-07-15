تأجيل الجولة الحاسمة للدوري الأسترالي

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:27 ص
بوابة الفجر
أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تأجيل الجولة الحاسمة للقب الدوري المحلي لمدة أسبوع واحد، بعد تزايد عدد الإصابات بكورونا.

قال الاتحاد الأسترالي في بيان: "سيختتم الدور التمهيدي للدوري الذي سيستأنف الجمعة، بعد توقف لمدة 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، 19 أغسطس (آب)، بينما يبدأ الدور نصف النهائي بعد ثلاثة أيام، ويقام النهائي في 30 أغسطس (آب).

وقال مدير المسابقات بالاتحاد الأسترالي، جريج أوروكي: "تمكنا من الإبقاء على موعد 20 من 27 مباراة في الدور التمهيدي التي سبق الإعلان عنها".

واضطر الاتحاد الأسترالي إلى إجراء تغييرات في جدول المباريات، بسبب تفش جديد لكوفيد 19 في ملبورن.

وسيعود نشاط الدوري الأسترالي عندما يلعب سيدني مع ولنغتون فينكس النيوزيلندي.

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