جوارديولا: ننافس بقوة هذا الموسم على حصد لقب دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 08:47 ص
جوارديولا
جوارديولا
أعرب ببيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن غضبه بسبب اعتقاد البعض بأن النجاح في الدوري الإنجليزي يعتمد على المال.

بالنسبة لجوارديولا، فإن حصد لقب الدوري في 2018 و2019 لم يكن يتعلق بإنفاق غير معتاد للأموال على شراء اللاعبين.

وأكد المدرب الإسباني، الذي لا يزال ينافس هذا الموسم على حصد لقب دوري أبطال أوروبا، لأول مرة مع السيتي، استثمار مانشستر يونايتد وآرسنال لمبالغ ضخمة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي قبل ذلك.

وقال جوارديولا للصحافيين: "عندما بدأ تشيلسي مرحلة الفوز بلقب الدوري، فإنه استثمر بشكل أكبر من باقي الأندية، أنا مدرب جيد، لكني لن أفوز بالألقاب لو لم أملك اللاعبين المميزين، واللاعبون المميزون أسعارهم عالية، لكن كل الأندية تنفق الكثير من الأموال".

وأضاف: "يمكن إنفاق أكبر قدر ممكن من الأموال كما يرغب رئيس النادي والملاك، لكن دائماً مع الالتزام بلوائح اللعب النظيف المالي، نحن نتبرأ من شيء تم اتهامنا به طوال الوقت وهذا هو الواقع".

وتابع: "عندما حققنا الانتصارات كان ذلك في أرض الملعب، كل الأشياء الإيجابية والسلبية حدثت على العشب الأخضر هناك".

وضرب جوارديولا مثلاً، وقال إن مانشستر يونايتد تفوق على السيتي في محاولة ضم أليكسيس سانشيز من آرسنال، وهاري مجواير من ليستر سيتي.

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