أسعار اللحوم في السوق المحلى اليوم الأربعاء 15-7-2020 مع اقتراب عيد الأضحى

الأربعاء 15/يوليه/2020 - 09:05 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 15-7-2020، مع تزايد المعروض خلال الفترة الأخيرة مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك لتستقر بعدها في الأسواق المصرية مع توقعات بأن تتراجع خلال الفترة المقبلة مع نمو الثروة الحيوانية وإطلاق الدولة من خلال وزارة الزراعة للمشروع القومي للبتلو لصالح صغار المربيين وجاءت كما يلي:

توافر اللحوم في الأسواق 

قالت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم استقرت عند آخر سعر لها في بداية شهر رمضان ليتراوح سعر الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل سعر الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.
سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.
سعر كيلو السجق 110-125 جنيها .
وتراوحت اسعاركيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .
وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها .
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها .
كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها .

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك من خلال توافر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، أو طرح أضاحي العيد بأسعار أرخص من الأسواق عن طريق الشوادر التابعة لها والمنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وقال وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، إن الوزارة  تجهز لإعداد 65 شادر على مستوى الجمهورية لطرح عدد كبير من الأضاحي للبيع أمام الجمهور.

وأضاف" المصيلحي" خلال تصريحات صحفية، أن الوزارة ستوفر نحو 1900 رأس خراف حية  وأكثر 10800 رأس خروف مجردة في المنافذ التابعة لها. 

وتابع: "أسعار خروف العيد  في منافذ وزارة التموين هذا العام لن تتغير عن العام الماضي، حيث كان يبلغ سعر كيلو الخروف القائم العام الماضي 62 جنيه".

وأشار "مصيلحي" إلى أن الوزارة ايضا ستضخ كميات ضخمة من اللحوم المجمدة والمستوردة والدواجن بالتعاون مع  شركات جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة خلال فترة عيد الأضحى لتوفيرها للمواطنين بأسعار رخيصة.

جاءت هذه التصريحات للوزير على هامش توقيعه مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بروتوكول صكوك الأضاحى، حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتوفير رؤوس الأضاحي وذبحها فى الوقت الشرعى للذبح تحت إشراف وزارة الأوقاف.



 



 

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